Lieferwagen der Post kommt ins Rutschen und landet in Pfäfers im Fluss

Am Donnerstag, kurz nach 8.30 Uhr, ist ein Lieferwagen der Post an der Vättnerstrasse in Pfäfers SG in die Tamina gestürzt. Ein 25-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr nach jetzigen Erkenntnissen in Richtung Vättis SG. Dabei kam der Lieferwagen auf der vereisten Strasse vor der Schüelenbrücke ins Rutschen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.