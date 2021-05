Weniger Strom - Post macht mit smartem Licht Insekten glücklich

In den Paketzentren der Post arbeiten die Angestellten auch nachts. Da wird viel künstliches Licht benötigt. Aber nicht überall. So ist die Dauerbeleuchtung im Aussenbereich oft überflüssig. Die Post setzt daher auf ein neues intelligentes Lichtkonzept, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt.

Reduzierte Lichtverschmutzung

Laut Post bestand die Aussenbeleuchtung der Logistikzentren aus Halogen- und Metalldampfleuchten mit Zeitschaltuhren. Solche sind oft an Strassen oder auf Sportplätzen im Einsatz. Mit der Umrüstung auf rund 270’000 Quadratmetern Fläche verbraucht die Post 1,16 Millionen Kilowattstunden weniger. Das ist etwa so viel Strom, wie 260 Familienhaushalte in der Schweiz pro Jahr im Schnitt verbrauchen. Auch mindert die Post damit ihren CO2-Ausstoss um gut 174 Tonnen. Die Lebenszeit des neuen Beleuchtungssystems ist auf 25 Jahre ausgelegt. Damit hält das System im Schnitt 20 Jahre länger durch als die alte Belichtung.

Denn exzessive Beleuchtungen hellen den Nachthimmel künstlich auf, was das Wachstum der Pflanzen und den Lebensrhythmus von nachtaktiven Tieren durcheinander bringt, schreibt die Post: «Eine einzige Strassenlampe ziehe Insekten aus einem Umkreis von bis zu 700 Metern an. Sie verbrennen in den Lichtquellen oder sterben an Übermüdung.»

Das intelligente Licht setzt die Post bei acht Logistikzentren ein. So in etwa in Härkingen, Zürich-Mülligen oder Eclépens. In den neu eröffneten regionalen Paketzentren in Untervaz und Vétroz wurde das System von Anfang an eingebaut.