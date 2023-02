Post Malone kommt ins Hallenstadion – 5 Fakten über den Rapper

1 / 8 Ab dem 3. März kann man Tickets für das einzige Schweizer Konzert von Post Malone kaufen. Mit den nachfolgenden Facts über den Rapper kannst du in jeder Diskussion über den Musiker mitreden. Getty Images for Coachella Fakt Nummer eins: Der US-Amerikaner liess sich Diamanten auf seine Zähne platzieren. Zwei zwölfkarätige Diamanten im Wert von 1,6 Millionen Dollar schmücken den Mund des 27-Jährigen, was rund 1,5 Millionen Franken entspricht. Instagram/connellydds Fakt Nummer zwei: Gesamthaft 68 Tattoos sollen den Körper des Musikers dekorieren. Davon ein Dutzend in seinem Gesicht. Gerüchten zufolge sollen Malones Gesichtstattoos die Folge psychischer Probleme sein. Dazu hat sich der Musiker allerdings nie geäussert. Stattdessen behauptete er einst, er habe seine Mutter damit ärgern wollen. Getty Images for dcp

Darum gehts Am 30. April gibt Post Malone sein einziges Schweizer Konzert im Zürcher Hallenstadion.

Der Vorverkauf startet ab dem 3. März 2023.

Als Medienpartner haben wir fünf Fakten über den Rapper vorbereitet, die dich am Konzert-Spektakel mit Wissen brillieren lassen.

Zwölf-Karat-Diamanten in seinem Mund

Nach dem Austin Richard Post alias Post Malone 2015 entdeckt wurde, schaffte es der 27-Jährige praktisch über Nacht zum Superstar. Mit dem Ruhm kamen auch teure Anschaffungen, wie etwa sein drei Millionen teures Anwesen und eine Uhren- und Schmuck-Sammlung. Mittlerweile funkelt es nicht nur am Handgelenke des Musikers. Der US-Amerikaner liess sich Diamanten auf seine Zähne platzieren. Tatsächlich zieren zwei zwölfkarätige Diamanten im Wert von 1,6 Millionen Dollar seinen Mund, was rund 1,5 Millionen Franken entspricht.

Post Malone hat wörtlich ein «Million Dollar Smile». Instagram/connellydds

68 Tattoos am ganzen Körper

Gesamthaft 68 Tattoos sollen den Körper des Musikers zieren. Davon ein Dutzend in seinem Gesicht. So stehen etwa die Worte «Always Tired» (immer müde) unter seinen Augen und «Stay Away» (bleib weg) über seiner rechten Augenbraue. Dabei handelt es sich eigenen Angaben zufolge um Songtexte. Insider behaupten, dass psychische Probleme der Grund für Malones Gesichtstattoos seien. Konkret hat sich der Musiker dazu nie geäussert. Er selbst meinte lediglich, dass er seine Mutter damit ärgern wollte. Jüngst sorgte es allerdings bei ihm selbst für Wut: Aufgrund des Körperschmucks wurde ihm nämlich der Eintritt in eine Rooftop Bar in Australien verweigert. Diese erlaubt keine Tattoos im Gesicht oder am Hals. Zudem dürfen diese auch nicht beleidigend sein.

17 Platin-Schallplatten

Posty, wie ihn seine Fans nennen, und Kollege Swae Lee (29) halten in den USA mit ihrem Hitsong «Sunflower» den Rekord der meisten Platin-Schallplatten. Mit 17 Stück wurden die beiden Musiker laut der Recording Industry Association of America, kurz RIAA, ausgezeichnet. Somit hat das Duo Lil Nas X (23) und Billy Ray Cyrus (61) mit ihrem Song «Old Town Road» vom Thron gestürzt. Diese führten bis dahin mit 16 Platin-Schallplatten. «Sunflowers» erschien 2018 und war Teil des Soundtracks zum Animationsfilm «Spider-Man: into the Spider-Verse».

40’000 Dollar in einem Jahr für Essenslieferungen

Bevor der grosse Musikerfolg kam, ging Malone während seiner College-Zeit diversen Jobs nach. So legte er hin und wieder als DJ an Hochzeiten auf oder lieferte für «Chicken Express» Essen aus. Den Lieferdiensten kehrte er auch als Weltstar nie den Rücken. Als treuer Kunde von Postmates soll der Rapper in einem Jahr rund 40’000 Dollar für Essen ausgegeben haben. Dies entspricht rund 38’000 Franken. Die Mitarbeiter gaben Malone sogar den Spitznamen «Postmates Malone».

Erster eigener Roséwein

Musik ist nicht das Einzige, wofür der 27-Jährige brennt. Noch während der Pandemie brachte der Rapper seinen eigenen französischen Roséwein auf den Markt. Noch vor dem Verkaufsstart von «Maison No.9» konnte er bereits 50’000 Flaschen verkaufen. Damit nicht genug. Der Rapper arbeitet in seiner Freizeit auch an einer eigenen Biersorte. Im Januar 2022 verriet sein Manager Dre London, dass das Getränk in einer frühen Entwicklungsphase sei und Tests für das Geschmacksprofil im Gange seien. Überraschend ist eine eigene Post-Malone-Biersorte nicht. Der Künstler ist ein leidenschaftlicher Biertrinker und wollte Mitte 2020 sogar seine eigene Bier-Pong-Liga gründen.

