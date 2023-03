Post: Mitarbeitende waren 2022 durchschnittlich 16 Tage krank

Post-Verwaltungsratspräsident Christian Levrat sagt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am häufigsten aufgrund von Problemen am Bewegungsapparat ausfielen. Auch psychische Leiden hätten zugenommen.

Gemäss dem Verwaltungsratspräsident Christian Levrat sind die Ursachen in der demografischen Entwicklung zu finden.

Die Schweizerische Post beschäftigt 62’300 Mitarbeitende aus 142 Nationen in hundert verschiedenen Berufen. Erst am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass es im vergangenen Jahr deutlich weniger verdiente als zuvor. Der Konzerngewinn schrumpfte auf 295 Millionen Franken. 2021 waren es noch 157 Millionen Franken mehr. Der «SonntagsBlick» schreibt nun von einem weiteren Negativrekord: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen blieben im Jahr 2022 rund 15,8 Tage aus gesundheitlichen Gründen der Arbeit fern . Das seien 13 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Dass die Post-Angestellten rund drei Arbeitswochen im Jahr fehlten, erklären die Gewerkschaften gemäss dem «SonntagsBlick» mit längeren und flexibleren Arbeitstagen: «Das führt gerade bei Zustellerinnen und Zustellern, aber auch in den Brief- und Paketzentren, zu immer mehr Stress und Druck», sagt Matteo Antonini, Leiter Sektor Logistik bei Syndicom.

Die häufigsten Krankheitsursachen

Der Verwaltungsratspräsident der Post, Christan Levrat, hält die Erläuterungen der Gewerkschaft Syndicom für wenig plausibel. Gegenüber dem «SonntagsBlick» erklärt er, dass in den Sortierzentren und bei der Zustellung im vergangenen Jahr weniger Arbeit angefallen sei. Der 52-Jährige ergänzt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am häufigsten aufgrund von Problemen am Bewegungsapparat ausfielen. Zudem entwickelten sie zunehmend auch psychische Leiden. Neben den langandauernden Absenzen, gebe es bei der Post aber immer mehr auch kurzzeitige Absenzen. Die Tendenz sähen sie sowohl bei der Post sowie auch im Vergleich mit anderen Unternehmen, sagt Levrat.