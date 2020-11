Neues Paketzentrum

Am Freitag hat die Post das vierte regionale Paketzentrum in Obervaz Graubünden in Betrieb genommen. In den Bau und die Infrastruktur investierte die Post rund 60 Millionen Franken. Per sofort gehen Pakete, die in Graubünden sowie in der Region Sarganserland, Werdenberg und dem Fürstentum Liechtenstein aufgegeben werden, für die Sortierung nicht mehr nach Frauenfeld (TG). Dadurch werden Transportwege und -Zeiten verkürzt. Im neuen Zentrum werden die Aktivitäten der zwei bisherigen Logistikstandorte in Buchs SG und Landquart zusammengeführt. Die 115 Mitarbeitenden werden am neuen Standort beschäftigt. Zusätzlich hat die Post 40 Mitarbeitende neu eingestellt, sodass die Belegschaft in Untervaz auf 155 Mitarbeitende wächst.