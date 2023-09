Post will ein Sparpaket. Das sagt die Community dazu

Angesichts der Summe, die eingespart werden muss, könnten bis zu 300 Stellen betroffen sein. Bei der Post wollte man das so direkt nicht bestätigen, bezeichnete die Zahl als spekulativ. «Aber ja, bei einem Vorhaben in dieser Grössenordnung müssen wir mit Auswirkungen auf die Mitarbeitenden rechnen», sagte Sprecher Tobias Lang. Die Aussicht auf einen Stellenabbau bei der Post stört viele Leserinnen und Leser. User Amazona schreibt: «Seit Jahren wirtschaftet die Post falsch. Resultat: teurer für die Kundschaft und schlechterer Service. Schlechtere Bedingungen auch für die Mitarbeiter - ausser den Managern, selbstverständlich!»

«Sparen bei der obersten Etage»

«Private Firmen können das besser»

Andere Leser wollen die Post am liebsten komplett dichtmachen: «Die Post genauso wie Serafe gehört abgeschafft. Private Firmen können das viel besser und einen Gemischtwarenladen in der Filiale ohne Bargeld braucht niemand», schreibt CarliG. Doch die Forderung ist auch in der Kommentarspalte stark umstritten. Redsea-diver entgegnet darauf: «Genau... Private Firmen machen Rosinenpicken. Grössere Städte wären sehr beliebt, aber bei allem was abgelegen ist, soll man selber schauen? Jeder der Postarbeiten übernimmt, sollte auch die gleichen Voraussetzungen haben. Ob Zürich oder ins Innereriz, alles oder nichts.»