Jahresbilanz – Post stellt mit über 200 Millionen Päckli Rekord auf

1 / 6 202’100’000 Pakete lieferte die Post im Jahr 2021 aus, soviel wie noch nie zuvor. 20min/Simon Glauser Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Paketsendungen um 9,6 Prozent zu. 20min/Simon Glauser Die Zahl der Briefe hingegen ging um 3,3 Prozent zurück. 20min/Simon Glauser

Darum gehts In ihrer Jahresbilanz für 2021 verzeichnet die Post einen Rekord.

Im Vergleich zum Vorjahr verarbeiteten Mitarbeitende insgesamt 9,6 Prozent mehr Pakete.

Bis 2030 will die Post rund 1,5 Milliarden Franken in die Infrastruktur investieren.

Auch im zweiten Pandemie-Jahr sind die Paketmengen weiter gestiegen. Als Gründe für den markanten Anstieg führt die Post den boomenden Online-Handel an, der auch durch Corona-Einschränkungen und Homeoffice getrieben worden sei. 2021 haben die Mitarbeitenden der Post 202,1 Millionen Pakete in den Sortierzentren verarbeitet und in alle Ecken der Schweiz und ins Ausland zugestellt. Das sind 9,6 Prozent mehr Pakete als im ersten Pandemiejahr (2020: 184,4 Millionen Pakete).

Im Vergleich zu 2019 sind es sogar rund 35 Prozent mehr Pakete. Erstmals in ihrer Geschichte hat die Post damit mehr als 200 Millionen Pakete innerhalb eines Jahres verarbeitet. Diese Leistung sei nur dank einer weitsichtigen Planung und des unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeitenden der Post in der ganzen Schweiz gelungen, wie die Post in ihrer Mitteilung schreibt.

1’811’000’000 Briefe zugestellt

Auch wenn die Anzahl der versendeten Briefe seit Jahren rückläufig ist, so haben die Pöstlerinnen und Pöstler 2021 mit 1811 Millionen nach wie vor eine eindrückliche Menge an adressierten Briefsendungen verarbeitet. Das sind gegenüber dem Vorjahr 3,3 Prozent weniger Briefe (2020: 1873 Millionen). In den letzten zehn Jahren sind die Briefmengen insgesamt um rund 30 Prozent zurückgegangen, wie die Post in ihrer Mitteilung schreibt.

Post investiert 1,5 Milliarden Franken

Im Paket- und Brief-Logistikbereich, die auf Anfang 2021 zusammengeführt wurden, hat die Post alleine im letzten Jahr 809 neue Vollzeitstellen geschaffen. Mit der Fusion will sich die Post langsam aber sicher vermehrt auf Pakete ausrichten: Inzwischen wird rund die Hälfte der Pakete von Briefpöstlerinnen und -Pöstlern zugestellt. Entsprechend investiert sie weiter in ihre Logistik: Ziel ist es, die Sortierkapazitäten bis 2030 zu verdoppeln. Dafür will die Post bis 2030 rund 1,5 Milliarden Franken in ihre Sortier- und Zustellinfrastruktur investieren.