Teamleiter der Post fischte Kreditkarten aus Briefsendungen

Noch am Sonntagabend erhielt sie jedoch eine Push-Benachrichtigung, dass mit ihrer Karte am Bahnhof Bern Transaktionen getätigt worden seien. Umgehend liess Hostettler die Kreditkarte via App sperren. «Ich verständigte via Notfallnummer die Bank, die noch weitere Transaktionen feststellen konnte, welche jedoch bereits abgelehnt wurden», erzählt die 32-Jährige. Tags darauf erstattete sie Anzeige bei der Kantonspolizei. Mit 9.35 Franken sei der finanzielle Schaden zwar klein gewesen, räumt Hostettler ein. Viel mehr ärgerte sie sich, als sie kürzlich erfuhr, wer die Tat beging: Ein Angestellter der Schweizerischen Post – und erst noch mit Teamleiter-Funktion.