Während sechs Tagen soll der Briefkasten leer bleiben: Die Post stellt in den Gemeinden Aesch und Reinach im Baselbiet Briefe im Rahmen eines Tests nur noch einmal in der Woche zu.

1 / 8 Wie das «Regionaljournal Basel Baselland» berichtet, führt die Post in drei Schweizer Gemeinden, darunter Reinach und Aesch BL, ein freiwilliges Experiment durch, in dem die Briefe ihrer Kunden während sechs Tagen zurückbehalten werden sollen. KEYSTONE Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Post-Sprecherin Denise Birchler, es handle sich hierbei lediglich um einen Markttest, das Experiment habe noch nicht einmal den Status eines Pilotprojekts. KEYSTONE Das Projekt «Post on Demand» biete Privatkundinnen und -kunden die Möglichkeit, den Zustelltag als Dauereinstellung zu wählen, so Birchler. post.ch

Darum gehts Die Post führt einen Markttest durch und bringt einzelnen Kunden die Briefe nur noch einmal pro Woche.

Post-Kundinnen und -Kunden hätten dieses Bedürfnis selbst an die Post herangetragen.

Einige freuts: nur noch einmal pro Woche Rechnungen im Briefkasten.

Andere fürchten einen Abbau des Service public.

In Zukunft könnten Briefe nur noch einmal die Woche in die Briefkästen flattern. Wie das «Regionaljournal Basel Baselland» von SRF berichtet, führt die Post in drei Schweizer Gemeinden, darunter Reinach und Aesch BL, ein freiwilliges Experiment durch, in dem die Briefe ihrer Kunden während sechs Tagen zurückbehalten werden sollen.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Post-Sprecherin Denise Birchler, es handle sich hierbei lediglich um einen Markttest, das Experiment habe noch nicht einmal den Status eines Pilotprojekts. «Demzufolge wurde es auch nie öffentlich kommuniziert. Einzig die Kunden haben ein Schreiben erhalten mit der Frage, ob sie mitmachen wollen», so Birchler.

Das Projekt «Post on Demand» biete Privatkundinnen und -kunden die Möglichkeit, den Zustelltag als Dauereinstellung zu wählen, so Birchler. «Das gibt es bei den Paketzustellungen bereits seit längerem.» Sie betont, die Post räume den Adressaten die Möglichkeit ein, selbst zu bestimmen, an welchen Wochentagen zugestellt werden soll. 35 Personen aus Aesch und 5 aus Bassecourt im Jura, der dritten Gemeinde im Testbetrieb, würden teilnehmen. In Reinach fanden sich offenbar keine Freiwilligen. Der Versuch dauere noch bis Ende Oktober.

Anpassung an Kundenbedürfnisse

Die Teilnahme am Testbetrieb sei absolut freiwillig. «Ziel ist, das Zustellangebot noch stärker den Kundenbedürfnissen anzupassen», wie Birchler sagt. Denn: Das Bedürfnis nach diesem Service sei von Kundinnen und Kunden selbst an die Post herangetragen worden, weil sie beispielsweise keine heiklen Sendungen im Briefkasten möchten, wenn ihr Geschäft geschlossen ist.

Die einen mögen die Idee, nicht täglich mit Rechnungen belästigt zu werden, das zeigt ein Blick in die sozialen Medien. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rynach (BL) wenn…» frohlockt ein Nutzer, die Post brauche die Rechnungen gar nicht erst auszutragen. Ein anderer User schreibt: «Ich bin froh, den alten Papierkrieg los zu sein.»

Wozu überhaupt noch A-Post?

Gleichzeitig gibt das Gruppenmitglied zu bedenken, dass bei gewissen Sendungen jeder Tag zähle. Auf die Frage, wozu es denn noch A-Post gebe, entgegnet Birchler: «Es gibt Kunden, die haben uns gegenüber signalisiert, dass sie ihre Briefe – genau wie die Pakete – nur noch an bestimmten ausgewählten Wochentagen erhalten möchten.» Dazu mache die Post nun diesen kleinen Markttest.

«Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Kunden, die ihre Post weiterhin so rasch als möglich und an allen Wochentagen erhalten wollen», so Birchler. Für all diese Kunden transportiere die Post selbstverständlich auch weiterhin einen A-Post-Brief über Nacht vom Bodensee an den Genfersee.

Klar ist, dass die täglich verschickten Briefe seit Jahren rückläufig sind. Täglich einen Boten oder eine Botin auf die gleiche Tour zu schicken, scheint sich nicht zu lohnen. Ein User der lokalen Facebook-Gruppe sagt nur: «So viel zum Service public.» Eine Anwohnerin äusserte gegenüber dem Regionaljournal ihre Bedenken zum Test und sagt: «Das ist eine Furzidee.»