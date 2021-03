So schützen Sie sich

Wer nicht ungefragt Werbung im Briefkasten haben will, kann sich dagegen schützen. «Jede Person hat das Recht, von einem Unternehmen auf Wunsch informiert zu werden, welche Daten es über sie speichert. Man kann die Löschung dieser Daten jederzeit verlangen», schreibt der K-Tipp. Am besten tue man dies bei der Post per eingeschriebenem Brief.