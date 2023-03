Post-Zahlen: Gewinn schrumpft deutlich.

Jahreszahlen : Post verdient deutlich weniger – jetzt will sie höhere Preise

1 / 1 Post-CEO Roberto Cirillo. Lena Schläppi/Die Post

Darum gehts Auch die Post spürt die gedrückte Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten.

Der Gewinn der Post ist im Geschäftsjahr 2022 deutlich geschrumpft.

Das habe auch damit zu tun, dass sie die Teuerung kaum an die Kundschaft weitergeben könne, so Post-Präsident Christian Levrat.

Die Post hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient als zuvor. Der Konzerngewinn schrumpfte auf 295 Millionen Franken. 2021 waren es noch 157 Millionen Franken mehr, wie die Post in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen schreibt.

Die Post erklärt den geschrumpften Gewinn mit um vier Prozent rückläufigen Brief- und Paketmengen wegen der gedrückten Konsumentenstimmung und Lieferengpässen. Ausserdem hätten unerwartete Faktoren wie die Nachwehen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine das Geschäft beeinträchtigt. Zusätzliche Kosten habe die rekordhohe Teuerung verursacht.

Inflation trifft auch die Post

«Das System Post hat 30 Jahre lang sehr gut funktioniert», sagt Post-Präsident Christian Levrat. Ihr Umfeld habe sich aber so stark verändert, dass die Zukunft herausfordernd werde. Ein Problem sei etwa, dass die Post die hohe Teuerung in der Schweiz nur sehr beschränkt an ihre Kundschaft weitergeben könne.

Herausfordernd sei auch, dass die Schweiz die Regulierung der Post in einer Zeit beschlossen habe, in der es noch keine Smartphones gegeben habe. Das Verhalten der Kundschaft habe sich seither stark digitalisiert. Der Briefverkehr habe stark abgenommen, was wiederum Auswirkungen auf das Poststellennetz habe.

Gespräche mit dem Preisüberwacher

«Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen», sagte Post-Chef Roberto Cirillo der Medienkonferenz. Auch er betonte, dass 2023 für die Post «besonders anspruchsvoll» werde. Nun sollen Gespräche mit dem Preisüberwacher zur Anpassung der Preise ab 2024 stattfinden.

Als er 2019 erstmals an der Bilanzmedienkonferenz der Post teilgenommen habe, sei die Welt noch eine andere gewesen. «In den Prognosen stand damals nichts von einer Energiemangellage, einer hohen Inflation und einem Krieg in Europa», so der Post-Chef. Trotzdem stehe die Post nun stärker da als vor der Pandemie.

Robust trotz Widerständen

Die Post habe bewiesen, dass sie robust sei, so Cirillo. Trotz Widerständen sei es ihr gelungen, täglich über eine Million Kundenkontakte zu haben. Zudem gebe es über 4900 Zugangspunkte für Postdienstleistungen, das sei bei weitem das dichteste Netz in ganz Europa. Die Kundschaft nutzte die Onlinedienste der Post täglich über 350’000 mal, und bereits 3,4 Millionen Menschen hätten eine SwissID.

Die Post habe die grösste Elektrofahrzeugflotte der Schweiz, sagte Cirillo. Ab 2030 soll die gesamte Zustellungsflotte mit alternativen Antrieben unterwegs sein, 500 Elektrolieferwagen seien bereits im Einsatz. Auch das E-Voting-System der Post (siehe Box) sei stabil. «Hackerinnen und Hacker haben in Kooperation mit der Post über 60’000 Angriffe auf das System gefahren – aber niemand konnte es knacken», so der Post-Chef.

Bundesrat bewilligt Wiederaufnahme von Versuchen mit E-Voting Der Bundesrat hat den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau die Grundbewilligungen für die Wiederaufnahme der Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe bei eidgenössischen Abstimmungen erteilt. Diese gelten für ein limitiertes Elektorat bis und mit der Abstimmung vom 18. Mai 2025. Gleichzeitig erteilt die Bundeskanzlei die Zulassung für die Abstimmung vom 18. Juni 2023.