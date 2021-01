Insgesamt verschickte das Unternehmen im Corona-Jahr 182,7 Millionen Päckli. Das schreibt die Post am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Schweizerische Post stellt einen Allzeitrekord auf: Noch nie zuvor stellte die Schweizerische Post so viele Päckli zu wie im Corona-Jahr 2020. Insgesamt waren es 182,7 Millionen Stück. Das sind im Vergleich zum Vorjahr (148 Millionen) 23,3 Prozent mehr, wie die Post in einer Mitteilung schreibt.

Grosse Herausforderung

Die Post notierte aufgrund des boomenden Online-Handels in den vergangenen sieben Jahren jedes Jahr einen neuen Spitzenwert, so das Unternehmen weiter. Die Päckli-Zunahme im vergangenen Jahr mache deutlich, welche Versorgungsaufgabe der Post obliege bei zeitweise geschlossenen Läden und weiteren Schutzmassnahmen gegen COVID-19.

Weil die Mitarbeitenden erstmals auch Pakete in Briefzentren sowie in allen vier neuen regionalen Paketzentren sortierten, konnte die Post gegenüber dem Vorjahr täglich über 300 000 zusätzliche Pakete verarbeiten. Bis 2030 plant das Unternehmen weitere regionale Sortierzentren, beispielsweise in Utzenstorf (BE) und in den Grossräumen Zürich und Basel.