Schweizer Pass: Lieferung per Post nur mit Einschreiben

Darum gehts Wer einen neuen Pass beantragt hat, kann sich diesen per Post nach Hause schicken lassen.

Allerdings geht dies nur per Einschreiben – und daher sollte man zwingend zu Hause sein, wenn die Lieferung erfolgt.

Falls nicht, muss man den Pass bei der Post abholen. Genau das kann aber zu Komplikationen führen.

Was macht man, wenn man für das, was man abholen möchte, das braucht, was abgeholt werden soll? Zugegeben klingt das etwas theoretisch – aufs Praktische übertragen ist es aber ganz einfach zu verstehen: Eine Frau aus dem Kanton Zürich beantragt einen neuen Pass, weil sich durch die Heirat ihr Name geändert hat. Sie möchte das Dokument nicht selbst im Passbüro abholen, sondern es sich lieber nach Hause schicken lassen. Dokumente von dieser Wichtigkeit werden natürlich per Einschreiben verschickt – wenn man aber bei der Auslieferung nicht zu Hause ist, muss man den Pass im Postamt abholen. «SRF» berichtete über den Fall.

Um sich auszuweisen, braucht sie natürlich einen gültigen Pass – und hier ergibt sich das Problem. Denn ihren alten Ausweis kann sie nicht zur Legitimation nutzen – der ist nicht mehr gültig. Auch ihr Führerschein nützt ihr in dieser Situation nichts, denn auf dem ist noch ihr Geburtsname vermerkt. Schnell kommt der Einwand in den Sinn, dass man das ja hätte wissen können. In diesem Fall ist der Vorwurf aber unberechtigt: Denn das Passbüro teilte der Frau mit, dass sie keinen Ausweis bräuchte, um den Pass abzuholen. Und falls doch, könnten die Postmitarbeiter das Couvert ja öffnen, um die Identitäten abzugleichen.

Auch der Ehepartner kann die Sendung abholen

Rückblickend erweist sich das als falsche Information – das sagt zumindest die Medienstelle, die für besagtes Passbüro zuständig ist. Allerdings hätte die Dame ja auch die Möglichkeit gehabt, den Pass im Passbüro abzuholen. Die Post bietet für solche Fälle mehrere Möglichkeiten an, um die verquere Situation aufzulösen: «Wenn der Name der abholenden Person mit dem Namen des Empfängers auf der Sendung übereinstimmt und der Abholer dem Personal am Schalter persönlich bekannt ist, braucht es keinen Ausweis», sagt Jacqueline Bühlmann, Mediensprecherin bei der Schweizerischen Post, gegenüber SRF.

Klingt gut, dürfte aber in den wenigsten Fällen wirklich praktikabel sein. Denn die meisten Menschen, vor allem in den Städten, sind nicht mit den Postmitarbeitern per Du. Ansonsten brauche es laut Post aber zwingend ein gültiges Ausweisdokument, um den Ausweis abzuholen. Oder aber der Ehepartner mit dem selben Namen hole die Sendung ab – ebenfalls mit einem gültigen Ausweisdokument, versteht sich. Ansonsten könne man auch einen zweiten Zustelltermin mit der Post vereinbaren, an dem man dann wirklich zuhause ist. Am Ende bekam die Frau ihren Ausweis dann doch noch – eigentlich sei dies lediglich aus Kulanzgründen nicht möglich.

