Moosleerau AG : Postauto kracht in Mauer – Chauffeur muss von Feuerwehr befreit werden

In Moosleerau hat ein Buschauffeur die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der Bus prallte in eine Mauer und verkeilte sich in der Folge in einer engen Kurve. Vier Personen wurden dabei verletzt.

1 / 4 Das Bild des demolierten Postautos zeugt vom heftigen Crash. Kantonspolizei Aargau Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der Attelwilerstrasse in Moosleerau. Google Maps Beim Unfall wurden der Chauffeur und drei Fahrgäste verletzt. Google Street View

Darum gehts In Moosleerau sind bei einem Unfall mit einem Postauto vier Personen verletzt worden.

Der Chauffeur hat die Kontrolle über den Bus verloren, dieser krachte gegen eine Mauer.

Der 54-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Postauto geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der Attelwilerstrasse in Moosleerau, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Das Postauto fuhr von Reitnau kommend ins Dorf herein und unterquerte die Luzernerstrasse. In der anschliessenden engen Linkskurve verlor der Chauffeur die Kontrolle über den Gelenkbus. Dieser geriet in der ansteigenden Strasse auf die Gegenfahrbahn und prallte heftig gegen die angrenzende Mauer. Danach rollte das lange Fahrzeug zurück und prallte mit dem Heck gegen die Böschung.



Chauffeur muss von Feuerwehr geborgen werden

Die Rettungskräfte fanden den 54-jährigen Fahrer ansprechbar vor. Jedoch war er mit den Beinen im demolierten Frontbereich des Postautos eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital. Wie sich herausstellte, hatte er Knieverletzungen erlitten. Die drei Fahrgäste wurden leicht verletzt.



Am Postauto entstand grosser Schaden. Auch wurde ein Geländer der Überführung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Zentralschweiz-Push

Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!