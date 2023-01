Netflix-Serie: Postauto muss wegen Gäste-Ansturm aus Korea erneut Fahrplan ausbauen 

Im Frühsommer 2022 schossen die Passagierzahlen auf der Postauto-Linie 103 von Bönigen nach Iseltwald in die Höhe. Der Grund waren die vielen Gäste aus Asien, welche die Brienzersee-Halbinsel als einen der Schauplätze der koreanischen Serie «Crash Landing on You» besuchen. Als der Boom letztes Jahr startete, sah sich Postauto gezwungen, ab Ende Juli das Fahrplanangebot auszubauen. Im Herbst ging das Transportunternehmen davon aus, dass die Nachfrage in der kalten Jahreszeit zurückgehen würde, und wechselte daher Ende Oktober wieder auf den gewöhnlichen Fahrplan.

Ein Irrtum, denn Koreanerinnen und Koreaner reisen weiterhin in Scharen an den Filmschauplatz. So seien «im November und Dezember 2022 viermal so viele Fahrgäste wie sonst in dieser Saison und selbst deutlich mehr als in der Hochsaison vor Corona» befördert worden, schreibt Postauto in einer Medienmitteilung. Daher werden ab dem 28. Januar 2023 bis auf weiteres täglich vier zusätzliche Kurspaare ab Bönigen fest in den Fahrplan aufgenommen. «Von dieser Verstärkung profitieren sowohl die asiatischen Serienfans als auch die Einheimischen», schreibt Postauto. Die Fahrgäste würden sowohl über die Fahrplan-Apps als auch an Haltestellen informiert.