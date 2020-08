Knatsch um Schaden an Trike Postauto will 16-Jährigem entgegenkommen

In Bad Ragaz beschädigte ein Postautofahrer das Drift Trike eines Jugendlichen. Für die Reparaturkosten soll Postauto aufkommen, fordert der Teenager. Das Unternehmen wäre bereit, die Kosten zu übernehmen.

Ein ramponiertes Drift Trike und ein unglücklicher Jugendlicher sind das Resultat einer kleinen Auseinandersetzung in Bad Ragaz. Wie so oft wollte Robin M.* mit einem Kollegen das Postauto von Valens nach Bad Ragaz nehmen, um danach die Strasse herunterzusausen. Doch der Chauffeur teilte ihnen mit, dass er die Trikes nicht mitnehmen könne, da diese nicht genügend gesichert seien. Der Kollege nahm das Trike wieder vom Postauto, M. befestigte sein Drift Trike mit einem Spannset, damit dieses genügend gesichert ist.

Postauto wäre bereit zu zahlen

Postauto hat den Vorfall mit den Mitarbeitenden besprochen und die entsprechenden Lehren daraus gezogen. Es entspreche nicht der Vorstellung von Postauto, dass mit dem Material der Fahrgäste so umgegangen werde. Auch dann nicht, wenn es zuvor einen Konflikt gegeben habe.



Man habe seit dem Vorfall nichts von dem Jugendlichen gehört. «Da wir seinen Namen nicht kennen, bieten wir ihm an, sich bei uns zu melden, damit wir die Situation in einem Gespräch gütlich klären können, dazu gehört auch die Übernahme eines allenfalls entstandenen Schadens», sagt Valérie Gerl, Mediensprecherin von Postauto.