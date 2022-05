Teil der Bevölkerung ausgegrenzt: Postauto will bald kein Bargeld mehr akzeptieren

Der Postauto-Chef sagte in einem Interview mit CH Media, dass sein Unternehmen nur bargeldloses Zahlen auf den Fahrzeugen akzeptieren wolle.

Postauto Schweiz will künftig Bargeldzahlungen auf ihren Fahrzeugen verbannen – aus mehreren Gründen, wie Christian Plüss, Geschäftsführer von Postauto Schweiz, in einem Interview mit CH Media erklärt. Einerseits haben die meisten regelmässig Reisenden ein Monats- oder Jahresabonnement oder eine Mehrfahrtenkarte. Zudem werden heutzutage die restlichen rund 50 Prozent der Tickets an den Automaten mit Karten oder mit Apps wie etwa Twint bezahlt.