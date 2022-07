Iseltwald BE : Postauto wird wegen Netflix-Serie von Koreanern überrannt

Einige Szenen des südkoreanischen Liebesdramas «Crash Landing on You» wurden in Iseltwald BE gedreht. Das lockt Gäste aus Korea in Scharen an – und zwingt Postauto zum Handeln.

Die Postautos auf der Linie 103 von Interlaken nach Bönigen–Iseltwald platzen derzeit aus allen Nähten. Der Grund: Sie werden von Gästen aus Korea überrannt. Diese wollen Iseltwald als einen der Schauplätze der koreanischen Serie «Crash Landing on You» besuchen, wie das Busunternehmen mitteilt. Die beliebte TV-Dramaserie, die auch auf Netflix gezeigt wird, handelt von einer reichen Südkoreanerin, die nach einem Gleitschirmunfall in den Bergen Nordkoreas landet und sich in einen nordkoreanischen Offizier verliebt.

«Mit dem Gäste-Ansturm aus Korea haben wir nicht gerechnet», sagt Postauto-Sprecher Ben Küchler. Die ungewöhnlich hohe Nachfrage sei zwar eine Herausforderung für das Unternehmen, doch freue man sich primär, dass man gerade nach der Coronazeit wieder so viele asiatische Gäste transportieren dürfen. Bei den koreanischen Touristen besonders beliebt sei der Steg in Iseltwald, der eine prominente Rolle in der Serie spielt, so Küchler.

«Haben Erfahrungen mit solchen Situationen»

Weil auf der Linie 103 in diesen Wochen generell ein erhöhtes Gästeaufkommen verzeichnet wird, sah sich Postauto zum Handeln gezwungen: Ab dem kommenden Samstag werden zusätzliche Fahrten zwischen Bönigen und Iseltwald eingeführt. Vorerst gebe es pro Tag deren acht, präzisiert Küchler auf Nachfrage. Die Zusatzfahrten sollen bis mindestens am 28. August angeboten werden. Die Fahrplan-Apps werden entsprechend angepasst und die Fahrgäste an den Haltestellen über das verstärkte Angebot informiert.

Hypes um bestimmte Orte in der Schweiz gebe es immer wieder, sagt Küchler. Diese würden jedoch primär von Influencern ausgelöst, eher selten von Serien. Als Beispiel nennt der Sprecher das Verzascatal, das infolge von Social Media-Beiträgen regelrecht überrannt wurde. Auch das Augstmatthorn erfreute sich 2020 grosser Beliebtheit, was auf der Postauto-Linie Interlaken-Habkern eine stark erhöhte Nachfrage zur Folge hatte. Küchler: «Wir haben aber Erfahrung mit solchen Situationen und setzen, wie in Iseltwald, so schnell wie möglich zusätzliche Fahrzeuge ein.»

