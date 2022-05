Vom Berner Oberland in die Ukraine : Postautos evakuieren jetzt Menschen aus dem Kriegsgebiet

Zwei ausrangierte Schweizer Regionalbusse werden nun als Evakuationsfahrzeuge in der Ukraine gebraucht. Gespendet hat sie Postauto Schweiz.

Zweites Leben in der Ukraine: Mit diesen beiden Schweizer Bussen werden aktuell Flüchtlinge in Sicherheit gebracht.

Das Fahrzeug «BE 765 919» etwa hielt letzte Woche in der Kleinstadt Lyman, die sich ganz im Norden der Region Donezk befindet. «Wir sind ganz voll, insgesamt 53 Personen sind im Bus, aber wir werden auf unserem Weg trotzdem noch durch Kramatorsk fahren und schauen, ob noch jemand mitkommen will», wird der Fahrer des Busses zitiert. Die Passagiere und Passagierinnen sollen in die Zentralukraine gebracht werden.

Nicht die ersten Postautos in der Ukraine

Die Hilfsaktion habe im Auftrag der Nichtregierungsorganisation Libereco stattgefunden, schreibt das Unternehmen. «Die beiden Fahrzeuge wurden dieser Organisation für einen symbolischen Betrag verkauft; sie werden nun in der Ukraine für Hilfstransporte eingesetzt.» Die Einsatzdauer von Postautos im Linienverkehr in der Schweiz beträgt circa zwölf Jahre. Danach werden sie in der Regel ins Ausland verkauft.

Wie die «Luzerner Zeitung» weiter schreibt, waren in der Ukraine bereits zuvor ausrangierte Schweizer Fahrzeuge unterwegs. Beim russischen Angriff 2014 standen Postautos in Slowjansk in der Region Donezk im Einsatz. In der zentralukrainischen Stadt Vinnitsa fahren seit Jahren alte Züri-Trams durch die Strassen.