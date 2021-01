Ehemalige Trump-Beraterin : Postete Kellyann Conway ein Oben-ohne-Foto ihrer Tochter?



Die lautstarke Trump-Gegnerin Claudia Conway (16) ist ausser sich. Auf Twitter kursiert ein oben-ohne-Foto von ihr – gepostet vom Twitter-Konto von der einstigen Trump-Beraterin Kellyanne Conway, Claudias Mutter.

Kellyanne und Claudia Conway für einmal in Eintracht.

Hat Kellyanne Conway, Ex-Beraterin von US-Präsident Donald Trump, ein oben-ohne-Bild ihrer 16-jährigen Tochter Claudia auf Twitter gepostet? Das berichten US-Medien. Vor allem bestätigte Conway-Tochter Claudia die Authentizität des mittlerweilen gelöschten Fotos auf TikTok selbst: «Ich nehme an, meine Mutter hat dieses Bild von mir gemacht, um es später einmal gegen mich zu verwenden und dann hat jemand sie gehackt oder so», so die bekennende Trump-Gegnerin. «Niemand besitzt ein solches Foto. Kellyanne, du gehst in den Knast.»