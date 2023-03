Postfinance-CEO Hansruedi Köng tritt zurück. 

Köng verlässt Postfinance auf eigenen Wunsch. «Wir haben fordernde Jahre hinter uns, die wir gemeinsam gemeistert haben», so der 57-Jährige.

Postfinance-CEO Hansruedi Köng legt sein Amt per Februar 2024 nieder.

Nach zwei Jahrzehnten sei es an der Zeit, Platz für Neues zu schaffen.

Nach 21 Jahren im Dienst von Postfinance, davon zwölf Jahre an der Spitze, ist Schluss. Hansruedi Köng wird sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsleitung von Postfinance per Ende Februar 2024 niederlegen. Für den

heute 57-Jährigen ist der Zeitpunkt für einen Wechsel ideal, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.