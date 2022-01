Martin Sellner – Postfinance sperrt Konto von österreichischem Rechtsextremen

Sellner war an der Gründung der Identitären Bewegung beteiligt. Expertinnen und Experten sehen darin eine klar rechtsextremistische Organisation. Vom Attentäter von Christchurch erhielten sie eine Spende in der Höhe von 1500 Euro.

Dass Martin Sellner, Chef der identitären Bewegung in Österreich, ein Konto bei der Schweizer Postfinance hat, sorgte vergangene Woche für Aufsehen. Es wurde eine Petition ins Leben gerufen, mit der Postfinance aufgefordert werden soll, das Konto von Sellner zu sperren. Die Petition hätte am Donnerstag am Konzernhauptsitz in Bern eingereicht werden sollen.