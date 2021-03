Vor dem Postparc lagen am Montagmorgen Pakete unbeaufsichtigt am Boden.

Am Montagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, gab es vor dem Berner Postparc erstaunte Gesichter – darunter auch das von News-Scout Natascha. Direkt vor der Berner Hauptpost lagen etliche Pakete auf dem Boden: «Darunter waren solche von Zalando, aber viele auch private Sendungen. Es waren sicherlich 30 Pakete.» Viele Passanten seien stehen geblieben: «Manche haben die Sendungen sogar richtig inspiziert.» Mindestens einige Minuten seien die Pakete unbeaufsichtigt am Boden gelegen. «Die Pakete waren überhaupt nicht sicher so, jederzeit hätte eines gestohlen werden können.» Die 24-Jährige ging danach in die Schalterhalle, als sie nach etwa 15 Minuten raus kam, waren die Pakete weg.