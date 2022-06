Strafgericht BL: Posträuber waren «hinterhältig» und gingen mit «erheblicher Brutalität» vor

Auf einem Feldweg im Winter 2020, ausserhalb von Oberdorf, zündeten die Posträuber ihren Fluchtwagen an, nachdem sie die Filiale in Oberdorf BL ausgeraubt hatten.

Das Baselbieter Strafgericht fällte am Donnerstag das Urteil über zwei Männer und einen Helfer, die für den Raub an der Postfiliale in Oberdorf BL vom 28. Dezember 2020 verantwortlich sind. Die drei italienischen Staatsangehörigen müssen in den Strafvollzug und werden des Landes verwiesen. Die Verurteilten standen vor Gericht wegen Brandstiftung, Raubüberfalls, gewerbsmässigen Betrugs und Freiheitsberaubung.