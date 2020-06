800 Nachkommen gezeugt

Potente Schildkröte Diego geht in Pension

Die über 100 Jahre alte Riesenschildkröte Diego ist auf seiner Heimatinsel im Galápagos-Archipel ausgewildert worden. Er hat Hunderte Nachkommen gezeugt und so seine Art vor dem Aussterben gerettet.

Er hat Hunderte Nachkommen gezeugt und seine Art vor dem Aussterben gerettet – jetzt setzt sich Diego, die Riesenschildkröte, zur Ruhe und kehrt auf seine Heimatinsel im Galápagos-Archipel zurück. Die über 100 Jahre alte Schildkröte sei am Montag auf der Insel Española ausgewildert worden, teilte der Direktor des Nationalparks, Danny Rueda, am Montag mit. «Diego kehrt heim, nachdem er sich über Jahrzehnte in der Gefangenschaft fortgepflanzt und seine Art so vor dem Aussterben bewahrt hat», twitterte Ecuadors Umweltminister Paulo Proaño. «Seine Insel empfängt ihn mit offenen Armen.»