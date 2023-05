Wetter : Ab Nachmittag – in diesen Regionen fallen die Gewitter am heftigsten aus

1 / 4 Die Gewitter können vereinzelt heftig ausfallen. 20min/News-Scout In der Nähe der Gewitter können starke Windböen auftauchen. 20min/News-Scout Am Freitag und am Samstag zeigt sich aber auch die Sonne. 20min/News-Scout

Darum gehts Das erste Mai-Wochenende steht vor der Tür.

Wettertechnisch wird es durchzogen.

Im Süden kann es mit bis zu 26 Grad sommerlich warm werden.

Der Freitag startet mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Am Morgen sind im Norden zwar lokal einige Regentropfen möglich, flächendeckend bleibt es aber trocken. Gegen den Nachmittag entwickeln sich dann immer mehr Schauer und Gewitter, vereinzelt können diese auch kräftig ausfallen, wie MeteoNews schreibt. Die Gewitter können in der ganzen Schweiz vorkommen. Am heftigsten könnten sie aber im Gebiet Bodensee bis Genfersee, Jura und Region Basel ausfallen.

Auch der Bund warnt vor Gewittern. «In der zweiten Tageshälfte zunehmend bewölkt und einige Schauer und Gewitter mit Schwerpunkt zunächst dem Jura und den Voralpen entlang, dann auch im östlichen Flachland. Lokal kräftige Gewitter mit kleinem Hagel und stürmischen Böen», schreibt er auf seiner Website.

Schuld dafür ist ein Tief vor den Britischen Inseln, welches eine Front über Frankreich in Richtung Schweiz steuert. Die Front zerfällt zwar zunehmend, löst aber trotzdem noch Schauer und Gewitter aus, wie SRF Meteo schreibt. So sagt etwa der Meteorologe von SRF Christoph Siegrist: «Das Potenzial für kräftige Gewitter ist vorhanden.» In Gewitternähe ist vereinzelt auch mit Sturmböen zu rechnen.

Sommertag im Süden

Bereits am Samstag sieht es aber schon wieder besser aus. Die Höhenkaltluft zieht ab, es folgt ein Zwischenhoch. Abgesehen von einigen Wolken- oder Nebelfeldern ist es vielerorts sonnig bei freundlichen Temperaturen zwischen 21-23 Grad auf der Alpennordseite. Im Süden kann es gar zu einem Sommertag kommen, die Prognose besagt 24-26 Grad.

Am Sonntag ist es aber schon wieder vorbei mit dem vorsommerlichen Wetter. Das Thermometer zeigt zwischen 14 und 18 Grad an. Es ist mit Gewittern und Regenschauer zu rechnen. Auch hier ist wieder mit starkem Wind in Gewitternähe zu rechnen, wie SRF Meteo schreibt. In der kommenden Woche ist das Wetter wieder wechselhaft, erste Prognosen zeigen, dass sich sonnige Phasen mit Wolken und Regen abwechseln.

