Plastik-Trinkhalme: Bambus- und Papierröhrli sind bedenklich

PFAS in den Trinkhalmen

Die Forschenden haben Trinkhalme untersucht, die unter verschiedenen Marken in Belgien erhältlich sind. In 18 von 20 getesteten Papierprodukten wurden problematische Chemikalien festgestellt. Ähnlich war es bei den meisten getesteten Bambushalmen und auch bei einigen aus Glas. Unter den gefundenen Chemikalien befanden sich auch wasserlösliche Substanzen, die theoretisch in das Getränk und auch in die Umwelt übergehen könnten.