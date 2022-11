Potenzielle Angriffe : Bund fordert stärkeren Schutz unserer Gasleitungen

Ermittler haben bei den beschädigten Nord-Stream-Pipelines Hinweise auf Sabotage gefunden. Vor Ort seien «Sprengstoffrückstände auf mehreren fremdartigen Objekten» gefunden worden. Was in Schweden passierte, kann potenziell auch in der Schweiz eintreffen. Die Transitgasleitung verbindet die Erdgasfelder Nordeuropas mit Italien. Bei einem Angriff könnten theoretisch Tausenden von Haushalten und Firmen der Gashahn zugedreht werden.

Doch ein bisher unveröffentlichter, interner Bericht des Bundes fördert «brisantes» zutage, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. So soll der Schutz der Schweizer Gasversorgung mangelhaft sein. Die Infrastruktur sei im Falle von Sabotage-Angriffen nicht genügend gesichert. So soll es in der «Risiko- und Verwundbarkeitsanalyse» zur Erdgasversorgung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) und des Bundesamtes für Energie vom Juli 2021 stehen.