Potenzprobleme: Schweizer Start-up will mit «Viagra-Vape» Las Vegas erobern

Gemäss dem Zentrum für Urologie in Winterthur gibt es schätzungsweise 300'000 Männer, die von Erektionsproblemen betroffen sind – medikamentöse Potenzmittel wie etwa Viagra stehen hoch im Kurs. Vermehrt greifen Männer aber auch auf natürliche Inhaltsstoffe wie Ginseng oder Maca-Wurzel zurück – das wollen sich nun auch die zwei Schweizer Unternehmen zunutze machen. Sie haben aufgrund dieser Inhaltsstoffe einen Vape entwickelt, der als Potenzmittel wirken soll.

Darum gehts Zwei Schweizer Unternehmen haben einen Vape entwickelt, der die Potenz und Libido steigern soll.

Als Inspiration diente der Boom von potenzsteigernden Kapseln mit natürlichen Inhaltsstoffen, wie Ginseng oder Ziegenkraut.

Vorstellen wollen sie das Produkt erstmals an der «Extasia» in Basel – und später in Las Vegas.

Bei vielen Männern in der Schweiz klappts im Bett nicht immer mühelos: Gemäss dem Zentrum für Urologie in Winterthur gibt es schätzungsweise 300’000 Männer, die von Erektionsproblemen betroffen sind – die Dunkelziffer dürfte höher sein. Medikamentöse Potenzmittel wie etwa Viagra stehen hoch im Kurs – vermehrt greifen Männer auch auf natürliche Inhaltsstoffe wie Ginseng, Maca-Wurzel oder Ziegenkraut zurück, die ebenfalls potenzsteigernd wirken sollen.

Grosse Schweizer Sexshops wie Magic X und Amorana bieten solche pflanzlichen Potenzmittel in Tablettenform an. Die Nachfrage nach solchen Produkten sei rege und konstant steigend, bestätigt Jan Brönnimann, Leiter Marketing bei Magic X. Auch andere Shops bestätigen dies.

Schweizer Start-up mischt neu im Potenz-Markt mit

Ein Schweizer Start-up und eine Dating-Plattform setzen hier mit einer neuen Idee an: Sie haben zusammen einen Vape entwickelt, der die Potenz und Libido steigern soll. Offiziell gelauncht werde dieser im Januar – an der «Adult Entertainment Expo», einer der grössten Erotikmessen der Welt in Las Vegas.

«Die Potenzmittel in Tablettenform sind schwierig zu dosieren und wirken meist erst nach rund einer Stunde – beim Vape tritt der Effekt sofort ein und man zieht so oft, bis der gewünschte Effekt erreicht ist», erklärt Konrad B. (44), Geschäftsführer der Dating-App «Titt4Tat». Die nikotinlose E-Zigarette soll nicht nur Männern helfen – auch auf Frauen soll sie einen aphrodisierenden Effekt haben.

Wie ist die Idee entstanden?

«Von Sexshop-Zulieferern erfuhr ich im Juni, dass die Nachfrage nach natürlichen Potenzmitteln rasant gestiegen ist», erzählt Konrad. Nach einem Treffen mit dem Freiburger Start-up «We Vape», entstand die Idee des «weltweit ersten potenzsteigernden Vapes». «Dieser Vorschlag klang äusserst interessant – also beauftragten wir unser Partnerlabor in China damit, ein potenzsteigerndes Liquid herzustellen», erklärt Fabio Hayoz (22), Co-Gründer von «We Vape» (siehe Box). Das erste Mal vorstellen wollen die beiden das Produkt im Dezember an der Erotikmesse «Extasia» in Basel.

So entstand der «Viagra-Vape» «Wir beauftragten das Labor in China damit, herauszufinden, welche Stoffe sich aus der Tablettenform vaporisieren lassen und welche wir noch zusätzlich einbringen können», erklärt Konrad B. Innerhalb weniger Monate sei es gelungen, die Moleküle chemisch zu isolieren. «Durch die chemische Extraktion ist es erst möglich, die Stoffe in ein Liquid zu wandeln, dass dann gedampft werden kann», so Hayoz. «Damit diese auch korrekt vaporisiert und von der Schleimhaut aufgenommen werden können, mussten wir einen komplett neuen Vape entwickeln und designen – dieser erhitzt sich auf über 300 Grad, statt den üblichen 220 Grad». Derzeit werde der Vape weltweit patentiert.

Was kostet der Potenz-Vape?

Der Preis für einen Vape soll bei rund 36 Franken zu liegen kommen. «Ein Vape gibt rund 200 Züge ab. Um die Wirkung zu spüren, reichen oft schon drei bis fünf Züge», so die Gründer. Zum Vergleich – eine Packung mit vier Potenzpillen kostet etwa gleich viel.

Wo kann ich den Vape kaufen?

Ziel sei es, dass der Vape überall erhältlich sei – also auch etwa im Coop oder am Kiosk, so Hayoz. Wann genau das der Fall sein wird, sei noch offen. «Hoffentlich direkt nach dem Launch in Las Vegas», fügt Hayoz an. Sie seien bereits in Verhandlungen mit internationalen Grosshändlern, aber Lizenzen für einige Länder seien noch zu vergeben. Auf Anfrage würden sie bereits Vorbestellungen für die Schweiz annehmen.

Nützt der Vape denn auch wirklich?

Die Unternehmensgründer sind davon überzeugt und haben den Vape auch bereits selbst getestet. «An der Extasia in Basel kann sich jeder Interessierte auch selbst von der Wirkung des Vapes überzeugen, wir werden sie dort zum Testen für alle Bereitstellen», so Hayoz. Doch der Vape löse natürlich nicht alle Probleme, räumen die beiden ein: «Wir versprechen keine Heilung von etwa ernsten Erektionsstörungen – wenn die ‹Ausrüstung› grundsätzlich nicht funktioniert, wird es trotzdem Viagra brauchen.»

Was sagt die Schulmedizin?

Trotz des Booms ist die Wirksamkeit solcher natürlicher Arzneimittel nicht nachgewiesen. Zahlreiche Studien scheinen diese zwar zu belegen, die Qualität vieler Studien sei jedoch mau, wie die deutsche «Techniker Krankenkasse» schreibt. Lediglich für Ginseng und Yohimbin liessen sich milde Effekte nachweisen. «Experten halten die Wirkung jedoch für zu gering, um ausgeprägte Erektionsstörungen zu behandeln.»

