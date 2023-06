Italien: Ligurien Neun Pottwale an Mittelmeer-Küste

Forscher zeigen sich beunruhigt

So schön die Sichtung auch ist, so ungewöhnlich und beunruhigend ist sie zugleich. Denn eigentlich sind vor allem einzelne, männliche Pottwale dafür bekannt, an den Küsten Italiens aufzutauchen. Und das auch lediglich am Ende des Sommers und nicht im Juni. Die Anwesenheit der Pottwal-Familie ist laut Forschern ein Indiz dafür, dass das Mittelmeer in diesem Gebiet in einem guten Zustand ist. Gleichzeitig lässt es darauf schliessen, dass die Pottwale in anderen Gebieten keinen Lebensraum mehr vorfinden, in dem sie sich gut entfalten können.