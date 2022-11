Mighty Morphin: «Power Rangers»-Star Jason David Frank ist tot

Frank wurde 1993 für seine Rolle als Tommy Oliver in «Mighty Morphin Power Rangers» bekannt.

Er wurde am Sonntag tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Texas gefunden.

Bekannt wurde Frank durch seine immer wiederkehrende Rolle als Tommy Oliver in Power Rangers.

Er wurde in Texas tot aufgefunden.

Das Herz einer ganzen Generation blutet, als die Nachricht am Sonntagabend kam. Der Schauspieler und wohl bekannteste Power Ranger aller Zeiten, Jason Frank David, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Dies berichtet das US-Magazin «TMZ». Der gebürtige Kalifornier starb laut seiner Vertreterin Justine Hunt in seinem Haus in Texas. Wie «TMZ» weiter berichtet, soll die Todesursache Suizid gewesen sein.