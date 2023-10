Lotus Emeya: Chinesische Luxus-Limousine mit bis zu 918 PS

Eindrückliche Werte

Es braucht keinen Nobelpreis in Physik, um zu erahnen, was diese Leistung selbst mit einer gut 2,3 Tonnen schweren Limousine anstellt. Null bis 100 km/h sind laut Hersteller nach nur 2,8 Sekunden abgehakt, der Zwischensprint von 80 auf 120 km/h dauert gemäss Datenblatt zwei Sekunden. Wie bei allen E-Autos sitzt auch im Lotus Emeya der Hochvoltspeicher im Boden und ermöglicht so einen niedrigen Schwerpunkt sowie eine für die Fahrdynamik sehr gute Achslastverteilung von 50:50. Zudem spendierten die Entwickler dem GT eine elektronische gesteuerte Luftfederung.

Beste Voraussetzungen also für guten Langstreckenkomfort. Um hier nicht alle Nase lang halten zu müssen, steckt im Emeya ein Akku mit 102 kWh Kapazität, was für 600 Kilometer reichen soll. Und um die Pausen möglichst kurz zu machen, verdauen die Zellen dank 800-Volt-Architektur bis zu 350 kW an Ladeleistung. 80 Prozent der Kapazität sollen in nur 18 Minuten aufgefüllt sein.