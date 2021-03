Roll deine Matte aus und mach dich bereit für dein tägliches Home Workout! 20 Minuten und Activ Fitness machen dich mit Livesessions zu Hause fit, auch wenn die Gyms geschlossen haben. Wochentags gibts zwei Streams: Um 12 Uhr und um 18:30 Uhr. Und am Wochenende trainieren die Coaches von Activ Fitness jeweils um 10 Uhr live mit dir.

Darum gehts in dieser Livesession

Rückbeugen und Drehhaltungen für eine starke Rückenmuskulatur sowie bessere Stabilität erwarten dich in dieser Einheit. Power Yoga hilft dabei, über den Körper Zugang in sein Inneres zu finden. Zudem verleiht es Energie und ein besseres Körpergefühl. Ganz wichtig in Zeiten wie diesen: Power Yoga bietet einen Ausgleich zum stressigen und unübersichtlichen Alltag.