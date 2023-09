Prämien-Explosion: Psychologen streiten mit Krankenkassen

Psychologen in Weiterbildung sollen via Krankenkassen entlöhnt werden, fordert deren Verband. Der Ständerat will dazu aber keine gesetzliche Verankerung.

Darum gehts Psychologen und Krankenkassen streiten über die Abrechnung von durch Assistenzpsychotherapeuten erbrachte Leistungen.

Eine Motion für eine gesetzliche Verankerung wurde vom Ständerat abgelehnt.

Der Psychologenverband ist enttäuscht. Eine Einigung zwischen den Tarifpartnern sei unwahrscheinlich.

Der Verhandlungsvertreter der Kassen wehrt sich. Die Leistungen der Psychologen in Weiterbildung würden bereits heute durch alle Versicherer vergütet.

Viele Menschen sind in der Schweiz in psychologischer Behandlung – gerade im Nachgang der Corona-Pandemie. Seit kurzem können Psychotherapeuten via Krankenkasse abrechnen, wenn die Behandlung auf ärztliche Anordnung stattfindet.

Noch immer streiten sich Psychologen und Kassen aber um Details. Hintergrund ist auch der zu erwartende Prämienschock. Der Ständerat hat sich am Mittwoch mit einer zentralen Frage befasst: Soll die Abrechnung von Leistungen von Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung gesetzlich verankert werden?

Assistenzpsychologen stellen Hälfte der Belegschaft

Die Begründung für die Motion aus dem Nationalrat war, dass sich Santésuisse, die Branchenorganisation der Schweizer Krankenversicherer, seit der Einführung des Anordnungsmodells weigere, die Leistungen von Assistenzpsychotherapeuten und -therapeutinnen zu bezahlen. Diese seien jedoch unerlässlich für das Funktionieren des Schweizer Gesundheitswesens. Im psychiatrischen Ambulatorium beispielsweise stellten sie die Hälfte der Belegschaft.

Aktuell liegt auf schweizerischer Ebene kein genehmigter Tarifvertrag vor, in dem auch die Abrechnung und Vergütung der Leistungen geregelt werden könnte, die von Personen in Weiterbildung erbracht werden.

Psychologen erfolglos beim Ständerat

Im Vorfeld der Debatte wandte sich die FPS, der Dachverband der Psychologen, in einem Brief an alle Ständeratsmitglieder und warnte: «Mit einer Ablehnung der Motion würden Therapien von Patient:innen gefährdet, Weiterbildungsplätze aufs Spiel gesetzt und bedeutende Mehrkosten in den Kantonen verursacht.» Eine Einigung der Tarifpartner sei aufgrund der Verweigerungshaltung von Santésuisse unrealistisch.

Die Kleine Kammer zeigte dafür jedoch kein Gehör und lehnte die Motion mit 24 zu zwölf Stimmen ab.

Darüber zeigt sich der Psychologenverband enttäuscht. In der Schweiz könne der Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen nicht gedeckt werden, es herrsche eine akute Unterversorgung. «Mit der Empfehlung von Santésuisse an seine Krankenversicherer, die Abrechnung der Leistungen von Assistenzpsychotherapeut:innen über ihre betreuende Fachperson zu verweigern, verschlimmert sich diese Situation weiter», schreibt die FSP. Vor diesem Hintergrund hätten die Psychologen eine Klärung auf Verordnungsebene begrüsst.

Santésuisse wehrt sich

Die Organisation Tarifsuisse, die im Auftrag von Santésuisse die Tarifverhandlungen durchführt, wehrt sich gegen die Vorwürfe: «Die Leistungen der psychologischen Psychotherapeuten in Weiterbildung werden heute durch alle Versicherer auf Basis provisorischer Tarife vergütet.»

Bei der Vereinbarung von definitiven Tarifen sei zentral, dass die Qualität der Behandlung stimme. «Wenn die Behandlung durch Personen in Weiterbildung durchgeführt wird, muss die Qualität der Behandlung derjenigen von fertig ausgebildeten Therapeuten entsprechen.»

Zudem sei es für Prämienzahlerinnen wichtig, dass die Kosten nicht unkontrolliert explodierten. «Das ist gerade in Anbetracht der aktuell stark steigenden Kosten im Bereich Psychotherapie wichtig.» Die Vergütung dürfe durchaus kostendeckend sein, es dürfe aber keine Entschädigung darüber hinaus erfolgen.