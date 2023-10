Prämienschock: Rekordgewinne mit Medizinaltechnik – Prämienzahler abgezockt

Die Branche ist äusserst erfolgreich, liefert sie doch lebenswichtige Produkte wie künstliche Herzklappen oder Stents. Doch auch eine gängige Praxis der Branche führt zu Rekordgewinnen: Die Firmen verlangen üblicherweise Geheimhaltung bezüglich der Preise. Wenn einzelne Spitäler nun nicht wissen, was andere für ein Produkt bezahlen, gibt das den Medtech-Betrieben beträchtliche Verhandlungsmacht. So entstehen grosse Mehrkosten, die letztlich die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler begleichen müssen.

Preise werden auf Anfrage nicht bekannt gegeben

Gemäss Experten und Expertinnen liegen die Herstellungskosten des genannten Herzschrittmachers bei weniger als 500 Franken. Auf Umwegen und mithilfe von Insider-Informationen erfuhr der «Tages-Anzeiger», dass die Spanne der für das Gerät bezahlten Preise bei über 10’000 Franken lag. Dieter Siegrist, der bei der Krankenkasse CSS das Ressort Wirtschaftlichkeitsprüfung leitet, gibt an, Verhandlungsgeschick und Bestellmengen spielten bei den Preisen eine Rolle – die Unterschiede seien jedoch so gross, dass dies zur Erklärung nicht ausreiche.

Kaufpreis zwischen 2200 und 12’900 Franken

Zur Veranschaulichung: Das Gerät wurde im Kanton Solothurn für 2200 bis 8100 Franken eingekauft. Bei der Tessiner Gruppe Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) kostete der Herzschrittmacher hingegen bis zu 12’900 Franken. Der Einkäufer des Kantonsspitals Winterthur, Patrick Müller, sagt darum: «Das System funktioniert nicht – der Markt spielt schon lange nicht mehr so wie in anderen Branchen.» Er habe schon mehrfach mit anderen Spitälern Transparenz herzustellen versucht, doch hätten viele Krankenkassen aus Wettbewerbsgründen kein Interesse daran. «Und die Hersteller nutzen das aus.»

Im ambulanten Bereich erhalten die Spitäler den vollen Kaufpreis von Medizinprodukten von der Krankenkasse zurückerstattet – egal, ob der Preis angemessen war oder nicht. Den Schaden zahle am Schluss die Allgemeinheit der Prämienzahler und -zahlerinnen, wie Müller betont. Die Leistungserbringer hätten schlicht keinen Anreiz, interessante Preise auszuhandeln, da sie den Kaufpreis an die Krankenversicherung weitergeben könnten, so die Einschätzung der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Derweil boomt das Geschäft der Medizinprodukte.

Hersteller locken Ärzte mit Vorteilen

In Schweden werden Einkäufe öffentlich ausgeschrieben, was zu sehr tiefen Preisen führt – gemäss dem «Tages-Anzeiger» liegen diese deutlich unter dem tiefsten Preis in der Schweiz. Die Einführung von Pauschalen im ambulanten Bereich soll in der Schweiz künftig Anreize schaffen, tiefere Preise auszuhandeln. Gemäss Experten und Expertinnen entschärft dies zwar das Problem lediglich, ohne es zu lösen – es ist aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.