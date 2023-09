Kanton Zürich stehen über 1,2 Milliarden Franken zur Verfügung

So hart trifft dich der Prämienhammer in deinem Kanton.

Bund und Kanton stellen Mittel zur Verfügung, für Menschen, die in einer finanziell schwierigen Lage sind.

Die Krankenkassenprämien steigen wieder stark an.

Der Kanton schreibt in einer Mitteilung: «Der Regierungsrat hat die definitive Kantonsbeitragsquote für das Jahr 2024 auf 92 Prozent des Bundesbeitrages (594,3 Mio. Franken) und damit 546,8 Millionen Franken festgelegt. Hinzu kommen Mittel der Sicherheitsdirektion für die Prämienverbilligung für vorläufig Aufgenommene und Geflüchtete aus der Ukraine im Umfang von 68,6 Mio. Franken. Insgesamt stehen im Jahr 2024 im Kanton Zürich für die Prämienverbilligung also über 1,2 Mrd. Franken zur Verfügung. Davon werden rund 684 Mio. Franken für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) verwendet, rund 462 Mio. Franken für die Übernahme der Prämien von Personen, die Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe beziehen, und rund 52 Mio. Franken für Verlustscheinabgeltungen der Krankenversicherer.»

Prämien bei Familien

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (EG KVG) müssen IPV-Berechtigte einen Grundbetrag – in der Regel 40 Prozent der Prämie – selbst bezahlen. Zusätzlich zu diesem Grundbetrag müssen die Versicherten einen Eigenanteil finanzieren, der von ihrem massgebenden Einkommen abhängt. Für das Leistungsjahr 2024 beträgt der Eigenanteil 8,3 Prozent dieses Einkommens für Verheiratete und registrierte Partnerinnen und Partner sowie 6,6 Prozent für die übrigen Personen (gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 1133/2023). Die restlichen Prämienkosten übernimmt der Kanton.

Die Einkommensobergrenze zur Unterstützung von Familien mit minderjährigen Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung wurde bereits im Frühling bestimmt. Sie liegt bei Familien mit mindestens einer oder einem jungen Erwachsenen in Ausbildung bei einem massgebenden Einkommen von 91’300 Franken und bei Familien mit ausschliesslich minderjährigen Kindern bei 68’500 Franken. Familien mit massgebendem Einkommen bis zu diesen Grenzen zahlen für ihre minderjährigen Kinder nur 20 Prozent und für ihre volljährigen Kinder in Ausbildung nur 50 Prozent der Referenzprämien.