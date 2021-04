Jede zweite Person nimmt wöchentlich Medikamente

Im Vergleich zu anderen Medikamenten ist der Nahrungsergänzungsmittel-Markt eher klein: So wurden 2020 in der Schweiz Medikamente zu Fabrikabgabepreisen im Wert von 6,33 Milliarden Franken verkauft. Das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Vereinigung der Pharmafirmen schreibt. Denn der Konsum von Medikamenten ist hierzulande hoch. So nimmt die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren über einen Zeitraum von sieben Tagen mindestens ein Medikament ein, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Dabei konsumieren Frauen mit 55 Prozent häufiger Medikamente als Männer mit 45 Prozent.