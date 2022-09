Zürich: Präparierte Schoggi-Kugeln und Deos – so läuft der Schmuggel im Gefängnis ab

Handys in Mayonnaise-Tuben. So versuchen Personen verbotene Gegenstände ins Gefängnis zu Schmuggeln.

Gleich zwei Fälle wurden dieses Jahr bekannt, bei denen mutmasslich Mitarbeitende unerlaubte Gegenstände wie Drogen und Handys in Zürcher Gefängnisse geschmuggelt haben – einmal im Gefängnis Zürich und einmal in der JVA Pöschwies . Dabei handle es sich aber um Einzelfälle, sagt Mirjam Schlup, Amtsleiterin von Justizvollzug und Wiedereingliederung, am Mittwochabend vor den Medien.

Wie Andreas Naegeli, Direktor der JVA Pöschwies, erklärte, könne Schmuggel unter anderem über Warentransporte, Personen, die sich in und aus dem Gefängnis bewegen, und Mitarbeitende stattfinden. Dabei seien die Personen erfinderisch. Neben verschiedenen Körperöffnungen hätten in der JVA Pöschwies Leute schon versucht, Handys und Drogen in präparierten Mayonnaise-Tuben, Schoko-Kugeln, Deos oder Staubsaugern in die Gefängnismauern zu bringen.