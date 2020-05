Aktualisiert 13.05.2020 07:49

Basel

Dieses Stöckchen haben Hundehasser vor dem Tierheim platziert

Beim Tierheim an der Birs in Basel wurden am Wochenende Giftköder und ein Stock mit Nägeln gefunden. Die Stiftung Tierschutz beider Basel hat Strafanzeige eingereicht.

von Manuela Humbel

1 / 4 Dieser mit Nägeln präparierte Stock wurde wenige Meter vom Eingang des Hundespazierdienstes des Tierheims an der Birs in Basel gefunden. Stiftung TBB Schweiz Aufgrund des Fundorts schliesst die Stiftung Tierschutz beider Basel aus, dass der Stock angeschwemmt wurde. Vielmehr muss ein Hundehasser am Werk gewesen sein. Stiftung TBB Schweiz Neben dem präparierten Stock wurden auch Hackfleisch-Köder rund um das Tierheim gefunden. Zudem wurden zwei tote Ratten aufgefunden. Stiftung TBB Schweiz

Schock für das Tierheim an der Birs in Basel. Eine Helferin entdeckte am Wochenende nur Meter vom Eingang des Hundespazierdiensts einen mit Nägeln präparierten Stock. Aufgrund der Fundstelle könne eine Anschwemmung durch die Birs augeschlossen werden, schreibt die Stiftung Tierschutz beider Basel in der Mitteilung vom MIttwoch.

Damit noch nicht genug. Rund um das Tierheim wurden in der Folge Hackfleisch-Hundeköder und zwei tote Ratten gefunden. Glücklicherweise, bevor sie schlimmeren Schaden anrichteten. «Den Hunden bei uns auf dem Gelände ist zum Glück nichts passiert», sagt Daniel Bader, Sprecher der Stiftung TBB.