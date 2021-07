«Grundlos geopfert» - Präriehunde sterben nach Beschlagnahmung durch Behörden

Johnny und Mary wurden beide am pathologischen Institut in Zürich untersucht.

Johnny und Mary starben weit weg von ihrer gewohnten Umgebung. Sie wurden vom kantonalbernischen Veterinäramt beschlagnahmt und nach zwei Tagen an einen Tierpark weitergegeben, wo sie anders gefüttert wurden. Das war zu viel: Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich, beide Tiere litten schnell unter einer halbseitigen Lähmung. Johnny starb in Folge einer Operation, Mary musste wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes eingeschläfert werden.

Die Präriehunde hatten zuvor fünf Jahre bei ihrer Besitzerin Vanessa A. in Biel gelebt. A. fehlte jedoch eine Haltungsbewilligung. In der Schweiz gelten Präriehunde als Wildtiere und dürfen nicht in Wohnungen gehalten werden, sie lebten demnach nicht tierschutzkonform. Aus diesem Grund schalteten sich die Behörden ein, was zu einer «grundlosen Opferung» von Johnny und Mary führte, wie A. es gegenüber der «Berner Zeitung» ausdrückt. Der Vorfall, der sich im April zugetragen hatte, wurde vor einem Monat publik. Nun kommen neue Details zu der Todesursache zum Vorschein.