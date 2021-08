Südafrika : Präsident bildet nach Protesten mit über 350 Toten Kabinett um

Cyril Ramaphosa reagiert nach Tagen der Plünderungen und tödlichen Proteste. Südafrikas Präsident hat in einer Fernsehansprache angekündigt, mehrere Minister ersetzen zu wollen.

Nach den tagelangen Protesten und Plünderungen in Südafrika mit mehr als 350 Toten bildet Präsident Cyril Ramaphosa das Kabinett um. In einer Fernsehansprache teilte der Präsident am Donnerstag mit, unter anderem würden die Minister für Gesundheit, Verteidigung und Finanzen ersetzt. Das Ressort Staatssicherheit werde nun bei der Präsidentschaft angesiedelt. Die Änderungen in insgesamt zehn Ministerien seien nötig, da das Land vor «mehreren Herausforderungen» stehe.