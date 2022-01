Brasilien : Präsident Bolsonaro ist notfallmässig ins Spital eingeliefert worden

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen wegen eines medizinischen Notfalls ins Spital eingeliefert worden.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen mit Verdacht auf Darmverschluss in ein Spital in São Paulo gebracht worden. Ein Darmverschluss bedeutet eine Unterbrechung der Darmpassage. Dies führt zum Aufstau des Darminhalts mit Aufblähen der Darmschlingen und einem zunehmenden Rückstau bis in den Magen. Dies kann tödlich sein, wenn nicht schnell genug gehandelt wird.