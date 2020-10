Valentin Stocker schiesst gegen den FC Luzern das Siegestor zum 3:2. Video: SRF

Darum gehts Der FC Basel kündigt an, weitere Spieler zu verpflichten.

Obwohl FCB-Besitzer Bernhard Burgener bisher von Sparmassnahmen gesprochen hat.

Seine Ankündigung kommt, nachdem Stocker fehlende Qualität im Team bemängelt hat.

Der FCB will nach dem Aus in der Europa League die Flucht nach vorn ergreifen. Statt eine s Ausverkauf s wegen der entgangenen europäischen Millionen will Rotblau in die Offensive gehen. Zumindest sagt das FCB-Präsident Bernhard Burgener vor dem Ligaspiel gegen den FC Luzern im Interview mit Blue.

Burgener: «Wir müssen uns nicht auf einen Ausverkauf einstimmen, auch wenn uns bewusst ist, dass die Clubs in dieser Phase Druck haben. Wir haben uns anders entschieden und wollen investieren. Wir haben mit Moraes schon einen Spieler verpflichtet und sind dran, noch in den einen oder anderen starken Spieler zu investieren.»

Investitionen trotz angekündigter Sparmassnahmen

Das sind überraschende Aussagen des FCB-Besitzers, der zuletzt fast nur von Sparmassnahmen sprach. Vor allem, wenn man schaut, dass der FCB derzeit 31 Spiele r im Kader hat – aber offenbar in der Qualität zu wenig Breite. Das monierte auch Captain Valentin Stocker in einem Interview nach der Niederlage im Europacup. «Uns fehlt schlussendlich die Qualität. Wir wurden in den letzten drei Jahren auseinanderdividiert», sagte der Krienser am Donnerstag. «Sehen Sie, das geschah direkt nach dem Spiel aus der Emotion heraus», sagt Burgener, «wir haben intern mit ihm geredet – es ist alles im grünen Bereich.»