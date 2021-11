US-Präsident Joe Biden furzt vor Herzogin Camilla

In Glasgow findet noch bis zum 12. November die UN-Klimakonferenz COP26 statt. Die zentralen Themen: Klimaschutz und die Reduktion des Ausstosses von klimaschädlichem Methan. Für letzteres setzt sich vor allem der amtierende US-Präsident ein, der ebenfalls in der schottischen Stadt zu Gast war. Blöd nur, dass Joe Biden selbst auf Veranstaltung am Rande der Konferenz ein wenig Gas produzierte – und zwar in Hörweite der britischen Royals.