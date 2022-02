Wiedergewählter Bundespräsident Steinmeier - «Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine!»

Als gemeinsamer Kandidat von Regierung und grösster Oppositionsfraktion wurde Amtsinhaber Steinmeier bei der deutschen Bundespräsidentenwahl wiedergewählt. In seiner anschliessenden Rede wandte er sich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

1 / 6 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umarmt seine Frau Elke Buedenbender nach seiner Wiederwahl zum Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung im Paul-Löbe-Haus des Bundestages in Berlin. REUTERS Er erhielt im ersten Wahlgang 1045 von 1425 gültigen Stimmen. REUTERS Er ist seit März 2017 als zwölfter Bundespräsident seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 im Amt. AFP

Darum gehts Der bisherige deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist wiedergewählt worden.

Er erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen.

Er hat die Wahl angenommen und einen Appell an Wladimir Putin gerichtet.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bleibt für weitere fünf Jahre im Amt. Der 66-Jährige erhielt bei der Wahl in der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin im ersten Wahlgang 1045 von 1425 gültigen Stimmen. Steinmeier nahm die Wahl an. Er ist seit März 2017 als zwölfter Bundespräsident seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 im Amt. Die zweite Amtszeit beginnt am 18. März.

Gegenkandidaten chancenlos

Für seinen Gegenkandidaten Gerhard Trabert von der Linken stimmten 96 Wahlleute. Der Bewerber der rechtspopulistischen AfD, Max Otte, holte 140 Stimmen, die Brandenburger Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer als Kandidatin der Freien Wähler kam auf 58 Stimmen. Es gab 86 Enthaltungen und zwölf ungültige Stimmen. Gebauer als einzige Frau im Rennen holte weit mehr Stimmen als die Freien Wähler Wahlleute aufwiesen (18). Die Linken hatten 71 Delegierte, die AfD 151.

Steinmeier war als Kandidat der regierenden Ampel-Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen ins Rennen gegangen. Er wurde aber auch von den oppositionellen Christdemokraten unterstützt. Ampel und CDU/CSU kamen gemeinsam auf 1223 von 1472 Sitzen in der Bundesversammlung.

Bundespräsident hat vor allem repräsentative Aufgaben

Der Bundespräsident hat in Deutschland vor allem repräsentative Aufgaben und wenig reale politische Macht. Er wird nicht direkt gewählt. Der deutsche Bundespräsident wird für fünf Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Steinmeier war vor seiner ersten Amtszeit zuletzt deutscher Aussenminister und davor Chef der SPD-Bundestagsfraktion gewesen. Seine SPD-Parteimitgliedschaft ruht seit der Übernahme des höchsten Staatsamtes. 2017 war er als gemeinsamer Kandidat der damaligen schwarz-roten Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten zum Staatsoberhaupt gewählt worden.

Warnung an Russlands Adresse

Steinmeier hat nach seiner Wiederwahl vor der akuten Gefahr eines Kriegs in Europa gewarnt. In seiner Rede vor der Bundesversammlung wies Steinmeier Russland die Verantwortung für die angespannte Sicherheitslage rund um die Ukraine zu: «Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa», sagte Steinmeier. «Dafür trägt Russland die Verantwortung.»

Der Bundespräsident wandte sich direkt an den russischen Staatschef Wladimir Putin. «Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt», sagte Steinmeier. «Ich kann Präsident Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie.»

«Russlands Truppenaufmarsch kann man nicht missverstehen», sagte der frühere Bundesaussenminister. «Das ist eine Bedrohung der Ukraine und soll es ja auch sein.» Doch die Menschen in der Ukraine hätten «ein Recht auf ein Leben ohne Angst und Bedrohung, auf Selbstbestimmung und Souveränität». Wer dies zu zerstören versuche, «dem werden wir entschlossen antworten!», sagte Steinmeier.