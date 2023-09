Präsident Schweizer Bischofskonferenz: Felix Gmür gibt Fehler zu

Von problematischen Grenzüberschreitungen bis hin zu schwersten, systematischen Missbräuchen: Eine Untersuchung der Universität Zürich hat ein breites Spektrum an Missbrauchsfällen durch Angehörige der katholischen Kirche in der Schweiz zutage gebracht. Eine kircheninterne Voruntersuchung unter der Leitung des Churer Bischofs, Joseph Bonnemain (75), wurde eingeleitet.

Nun nahm der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), Felix Gmür, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» Stellung. «Ja, ich habe Fehler gemacht», gab er zu. Er habe die «Opferperspektive» zu wenig innegehabt. Zu Beginn seiner Zeit als Bischof habe er viel Gewicht auf die rechtlich korrekte Durchführung der Verfahren gelegt. «Die betroffenen Personen kamen zu wenig zum Zug. Das tut mir sehr leid», sagte er weiter. Er habe mit der Zeit einen Perspektivenwechsel vollzogen.

Gmür will Zwangszölibat abschaffen

Gmür sprach sich im Interview für einen radikalen Wandel in der katholischen Kirche aus. So will er zum Beispiel am Zölibat rütteln: «Die Zeit ist reif, die Zölibatspflicht abzuschaffen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mir verheiratete Priester vorzustellen», sagte er der «NZZ am Sonntag».