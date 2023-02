Tochter erfüllt Bucket List von vor 19 Jahren verstorbenem Vater

Das steckt hinter der Bucket List

Während in der deutschen Sprache der saloppe Ausdruck «den Löffel abgeben» als Synonym für den Tod verwendet wird, ist im Englischen das Sprichwort «to kick the bucket» (den Eimer treten) geläufig. Die Bucket List umfasst also Dinge, die man vor seinem Tod noch erlebt haben möchte. Ein mögliches deutsches Pendant wäre also eine «Löffelliste» – der Ausdruck wird aber nur sehr selten verwendet.