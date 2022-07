Kaltbrunn SG: Präsident und Lehrperson des sexuellen Missbrauchs beschuldigt

In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte, nach denen es in der Domino Servite Schule sowie der Mission Kwasizabantu, den beiden Vorgängerorganisationen der Christlichen Schule Linth (CSL) und der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch (EGHO) in Kaltbrunn SG, zu Fällen körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt gekommen sei. Eine von der CSL und der EGHO in Auftrag gegebene Untersuchung zeige nun, dass viel für die Glaubhaftigkeit der Anschuldigungen spreche, wie die «Linth-Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet.