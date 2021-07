Jovenel Moïse - Präsident von Haiti in Privatresidenz getötet

Moïse sei in der Nacht von Unbekannten in seiner Privatresidenz getötet worden.

Eine Gruppe Unbekannter überfiel in der Nacht auf Mittwoch den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse in dessen Privatresidenz.

Der haitianische Präsident Jovenel Moïse ist tot. Er wurde gemäss Regierungsinformationen in der Nacht auf Mittwoch in seiner Privatresidenz überfallen und tödlich verletzt. Er soll erschossen worden sein. Das berichtet «France24» , das sich auf ein Communiqué des scheidenden Premierministers Claude Joseph bezieht.

Frau bei Attacke verletzt

Jovenel Moïse war seit Februar 2017 Präsident von Haiti. Vor seinem Tod hatte er Haiti per Dekret regiert, nachdem eine Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war. Moïse war zuvor in der Business-Welt tätig. Er spezialisierte sich dabei auf Agrar-Projekte. In den vergangenen Wochen und Monaten war auf den Strassen Haitis immer wieder gegen die Politik von Moïse protestiert worden. Die Menschen warfen ihm unter anderem Korruption und Misswirtschaft vor.

Moïse hatte den Regierungschef des Landes innerhalb von vier Jahren sieben Mal ausgewechselt. Am Montag gab er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte.Haiti, in der Karibik gelegen, gilt als eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt und das ärmste auf dem amerikanischen Kontinent. Insbesondere Entführungen und Lösegeldforderungen krimineller Banden sorgen in dem Karibikstaat für grosse Verunsicherung in der Bevölkerung.