Zürich: Präsidentschaftswahlen in Brasilien – «Wir stehen seit vier Stunden Schlange»

Hunderte brasilianische Stimmberechtigte, die in der Schweiz leben, stehen am Sonntag an der Europaallee an, damit sie einen neuen Präsidenten wählen können.

Wird Jair Bolsonaro wiedergewählt oder gewinnt doch sein Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva? Am Sonntag finden in Brasilien Wahlen statt. Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, den künftigen Präsidenten zu wählen. Wie verschiedene News-Scouts berichten, ist es in der Schweiz nur in Genf und in Zürich möglich, wählen zu gehen. Auch daher warteten am Sonntagnachmittag Hunderte Brasilianerinnen und Brasilianer im teils strömenden Regen, bis sie ihre Stimme bei den Juventus Schulen in der Europaalle-Passage abgeben konnten.